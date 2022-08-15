AjansHaber.com.tr Gündem 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi sınavı açıklaması
Jandarma Genel Komutanlığı atama kararları!
Bir asker şehit oldu
Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı
ÖSYM yerleştirilme oranlarını açıkladı!
YÖK Başkanı Özvar'dan YKS açıklaması!
Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği