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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

Hakkari Valiliğinden, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şehit olan güvenlik korucuları Alim ve Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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