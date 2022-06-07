Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/AIVJ5m8mgI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2022