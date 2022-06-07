Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/AIVJ5m8mgI
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