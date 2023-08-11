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Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist daha etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

Bakanlıktan "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz" ifadeleriyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadelerine yer verildi.

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