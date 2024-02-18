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Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonların etkili şekilde sürdüğü belirtildi.

Bölgede 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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