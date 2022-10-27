Pençe-Kilit: 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin azimli, kararlı ve güçlü şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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