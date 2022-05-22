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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde, Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

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