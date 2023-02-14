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Penaltıyı kurtardı ama hayatını kaybetti!

Kurtardığı penaltının ardından yere yığılan Winkel Sport B takımının 25 yaşındaki kalecisi Arne Espeel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Winkel Sport B takımının formasını giyen Belçikalı kaleci Arne Espeel takımı için mücadele ederken sahada hayatını kaybetti.

Penaltıyı kurtardıktan sonra yere yığıldı

Takımının Westrozebeke ile oynadığı karşılaşmada bir penaltı vuruşunda gole izin vermeyen 25 yaşındaki kaleci vuruş sonrasında yere yığıldı.

İlk müdahalesi saha içinde yapılan Espeel hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Belçika'nın West Flanders Eyaleti'nde oynanan karşılaşma tüm ülkeyi ve futbol dünyasını yasa boğdu.

Ölüm nedeni henüz belli değil

Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen kalecinin hayatını kaybetme sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

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