Pekin'de otoyollar ve ve okul oyun alanları kapatıldı



Dünya liderleri İskoçya'nın Glasgow kentinde İklim Değişikliği Zirvesi'nde (COP26) bir araya gelip "iklim değişilkliği için son şans" diyerek çözüm yollarını konuşurken Çin, yoğun kömür kullanımına dayalı hava kirliliğinden dolayı Pekin'de otoyolları ve okul oyun alanları kapattı.

İklim değişikliğinin en büyük kaynağı olan sera gazlarının dünyadaki en büyük üreticisi ve yayıcısı olan Çin'de son aylarda kömür tüketimi rekor düzeyde arttı.

Yaşanan enerji krizine bağlı olarak Çin'de sanayi kuruluşlarındaki kömür tüketimi günlük 1 milyon ton arttı.

Şubat ayında Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Pekin'de okullarda beden eğitimi dersleri ve açık hava etkinlikleri durduruldu.Şanghay, Tianjin ve Harbin gibi büyük şehirlere giden otoyollar, görüş mesafesinin hava kirliliğine dayalı olarak düşmesi nedeniyle kapatıldı.



Yetkililere göre, hava kirliliğine bağlı sisin Cumartesi akşamına kadar devam etmesi bekleniyor. Dünyada yaşanan enerj krizi ile Çin'de bazı fabrikalar kapanma noktasına gelmesi sebebiyle kömür tüketimi günlük bir milyon ton arttı.

Pekin yönetimi daha önce, 2030 yılına kadar gezegeni ısıtan karbondioksit emisyonlarını azaltmayı ve 2060 yılına kadar net sıfıra indirme sözü vermişti.

Çin halen enerjisinin yaklaşık yüzde 60'ını kömürden üretiyor.