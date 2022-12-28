Paul Pogba son hareketiyle taraftarı çıldırttı!

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba, dizindeki sakatlık nedeniyle sezon başından bu yana forma giyemiyordu. Fransız futbolcunun son hareketi ise Juventus taraftarlarını adeta çıldırttı.

Temmuz ayında sakatlandı

Geçtiğimiz Temmuz ayında takımının Meksika ekibi Guadalajara’yı 2-0 yendiği hazırlık maçında sakatlanan Pogba'nın sağ dizinde lateral menisküs yırtığı olduğu tespit edilmişti. 2016 yılında 105 milyon Euro bonservis bedeli ile Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Paul Pogba, İngiliz ekibi ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski takımına geri dönmüştü.

Taraftarlar çıldırdı

RMC Sports'ta yer alan habere göre Paul Pogba, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kayak yaptığı bir fotoğraf paylaştı. Birçok Juventus taraftarı, paylaşımın ardından sezon başından bu yana forma giyemeyen Fransız futbolcuya sert eleştirilerde bulundu.

'Sabrımız tükeniyor'

Pogba'nın iyileşme sürecini kayak yaparak geçirmesine sinirlenen taraftarlar, 'Artık sabrımız tükeniyor' ve 'Dinlen, bu yıl için çok şey yaptın' gibi sert ifadelerle yıldız oyuncuya yüklendi.