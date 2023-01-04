AjansHaber.com.tr Dünya Ukrayna'ya Patriot füzeleri konuşlandırılacak

Patriot füze sistemlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması bekleniyor

Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Patriot hava savunma sistemlerinin devri için hazırlıkların çoktan başladığını söyledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, ABD merkezli Patriot hava savunma sistemlerinin yakında Ukrayna'da konuşlandırılmasının beklendiğini söyledi.

Dmytro Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yaptığı brifing yayınında, Patriot hava savunma sistemlerinin devri için hazırlıkların başladığını söyledi.

21 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi de dahil olmak üzere 1,85 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı. Duyuru, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında yapıldı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Kiev'in Washington'dan 2,2 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi alacağını söyledi ve Ukrayna'nın ABD Kongresi'nin yeni HIMARS çoklu roketatar sistemleri ve Patriot'u içeren yaklaşık 45 milyar dolarlık başka bir paketi onaylamasını beklediğini ekledi. 

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