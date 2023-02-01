Patrick Van Aanholt yeni takımına imzayı attı!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV, Patrick van Aanholt'u kadrosuna kattı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, "PSV, transfer dönemindeki üçüncü hamlesini Patrick van Aanholt'la yaptı. Patrick, sezonun kalan bölümünde PSV formasını giyecek." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."

Hollandalı oyuncu kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada tekrar PSV formasını giyeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Tekrar PSV'de forma giymek için sabırsızlanıyorum. Xavi Simmons gibi tanıdığım birkaç isim var. Harika olacak." dedi.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 14 maçta süre alan 32 yaşındaki oyuncu, 2 asist kaydetti.