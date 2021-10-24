Patrice Evra'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Otobiyografisinin yayınlanmasından önce kitabında yer alanlar hakkında konuşan Patrice Evra, 13 yaşındayken başına gelen kötü olayı anlattı.

Manchester United, Juventus gibi Avrupa devlerinde forma giymiş olan Patrice Evra, The Times'a verdiği röportajda 13 yaşında cinsel tacize uğradığını açıkladı.

Bunun çok zor bir olay olduğunu ve yakınlarına dahi yeni söylediğini dile getiren futbolcu, insanların kendisine acımasını istemediğini aktardı, ayrıca bu olayın annesi için oldukça zor olduğunu belirterek, "Onun için büyük bir şok oldu. Çok öfkelendi. Üzgün olduğunu söyledi. Kitabına koymamalısın Patrice' dedi" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca Evra, kitabının insanların kendisine bakış açılarını da değiştireceğini dile getirdi.