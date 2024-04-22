Patiswiss'in CEO'usu küflü çikolata çıkışında bulunmuştu, görevinden ayrıldı!
Patiswiss'in CEO'u Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, görevinden ayrıldı. Tunaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi. Peki, Türkiye'nin gündemine bir anda düşen Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir?
"Esra" isimli bir tüketici dev bir markanın market zincirinden Patiswiss firması tarafından üretilen portakallı çikolatalardan aldı. Eve gittiğinde çikolatanın küflü çıktığını gören vatandaş yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
Küflü ürünün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan tüketici, "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş, çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine de daha var. Muhtemelen redarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var." ifadelerini kullandı.
Şirketin CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu ve firmayı da etiketleyen tüketici, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’ndan hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı.
Tüketicinin hakaret içermeyen eleştirisine bile tahammül edemeyen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, beklenmedik bir yanıt verdi.