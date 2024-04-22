Patiswiss'in CEO'usu küflü çikolata çıkışında bulunmuştu, görevinden ayrıldı!

Küflü ürünün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan tüketici, "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş, çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine de daha var. Muhtemelen redarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var." ifadelerini kullandı.