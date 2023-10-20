Pastırma yazı geliyor, sıcaklıklar artıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporuna göre sıcaklıklar ciddi derecede artacak.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak, yağışlı hava bugün itibarıyla yurdu terk edecek.

3-6 derece yükselecek

Sıcaklıklar, yurdun doğusunda mevsim normalleri seviyesinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta 26 dereceye kadar ulaşması, Ankara'da 22-23 dereceleri görmesi, İzmir'de ise 25 derecenin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.