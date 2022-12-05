Passat sedan, Türkiye'de yolun sonuna geldi!
Bu yılın başında Avrupa pazarı için üretiminin durdurulduğu açıklanan Volkswagen Passat Sedan, Türkiye'de de yolun sonuna geldi. Volkswagen Passat'ın sedan versiyonu, artık Türkiye'deki fiyat listelerinden kaldırıldı.
Bu yılın başında Avrupa pazarı için üretiminin durdurulduğu açıklanan Volkswagen Passat Sedan, Türkiye'de de yolun sonuna geldi. Volkswagen Passat'ın sedan versiyonu, artık Türkiye'deki fiyat listelerinden kaldırıldı.
Volkswagen Passat'ın Türkiye'deki durumuyla alakalı konuşan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Almanya dahil, Türkiye'den daha fazla Passat sedan satılan bir ülke yok. Volkswagen, 2024-2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisini verdi." demişti. Görünüşe göre Volkswagen, değişen koşullar nedeniyle bu kararından vazgeçti.
SUV modelin yükselişi
SUV modeller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselişine devam ediyor. Son olarak SUV segmentinde T-Cross ve Taigo'yu satışa çıkaran Volkswagen de bu kapsamda Passat Sedan'ın üretimine son verme kararı aldı. Markanın Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, şirketin SUV modellerine yöneleceğini duyurdu.
SUV modeller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselişine devam ediyor. SUV ve Crossover kasa tiplerinin sunduğu avantajların etkisiyle tüketiciler alım kararlarını bu kasa tipindeki modellerden yana kullanıyorlar.