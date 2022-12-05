Passat sedan, Türkiye'de yolun sonuna geldi!

SUV modelin yükselişi

SUV modeller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselişine devam ediyor. Son olarak SUV segmentinde T-Cross ve Taigo'yu satışa çıkaran Volkswagen de bu kapsamda Passat Sedan'ın üretimine son verme kararı aldı. Markanın Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, şirketin SUV modellerine yöneleceğini duyurdu.