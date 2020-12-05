Paşinyan'ın yerine geçecek ismi belirlediler

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da 6 hafta süren çatışmalardan mağlubiyet ile ayrılmasının ardından muhaliflerin ve protestocuların çağrılarına cevap vermeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı muhalefet partileri harekete geçti.

BAŞBAKANLIĞA YENİ ADAY

Ermenistan'daki 17 muhalefet partisi Vazgen Manukyan'ı başbakanlığa aday gösterdi. Karar muhalefet liderlerinin bir toplantısında verildi,

Milletvekillerine göre, Başbakan Nicole Pashkina'nın istifasının gerekliliği konusunda mecliste fikir birliği var.

Manukyan parlamento tarafından başbakan seçilirse erken seçim çağrısı yapması bekleniyor.

1990-93'te Ermenistan Başbakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Vazgen Manukyan, 1996 yılında da cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.