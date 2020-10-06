Paşinyan'ın Gence planı ortaya çıktı

Ermeni tarafının Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye attığı balistik füze 1 kişinin ölümüne ve 5 sivilin de yaralanmasına neden oldu. Yaralananların arasında bulunan Azerbaycan vatandaşı olan Ermeni Mina Gregorian "Torunlarımla kahvaltı yapıyorduk. Evimize bomba attılar. Bizim günahımız ne" diye isyan etti.

Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyerek kaçan Ermenistan, sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Gence kentine attığı 5 balistik füzeden biri Ermeni ailenin yaşadığı evi vurdu.

Azerbaycan vatandaşı Ermeni ailenin evi tamamen yıkılırken, ailenden 5 kişi enkaz altında kaldı. Komşuları, enkazda kalanları elleriyle toprağı eşeleyerek çıkardı.

BU NASIL VİCDAN!

Azerbaycan'da yaşayan ve Ermenistan'ın füze ile vurduğu Ermeni ailenin hikayesini dinledik. Evlerinin enkazından çıkartılarak hastaneye kaldırılan aileden Mina Gregorian, tedavi gördüğü hastanede yaşadığı dehşeti anlattı:

“Torunlarım, çocuklarımla kahvaltı yapıyorduk. Evimize bomba attılar. Evimiz yıkıldı, toprak altında kaldım. Yüzüme cam ve taş parçaları geldi, ağzım yüzüm toprak doldu. Yardım isteyecektim, ağzım toprak dolduğu için sesim çıkmadı, bağıramadım.

Toprak altından elimi çıkartıp, el sallayarak yardım istedim. Azerbaycanlı komşularım elimi görmüşler, gelip beni toprak altından çıkartıp hastaneye yetiştirdiler. Evinde oturan insanın üzerine bomba atılır mı?

Biz masum insanlardan ne istiyorlar, bomba ile vuruyorlar. Bu nasıl bir vicdan.” Yaşını sorduğumuz Madam Mina gülerek, “Oğlum ben 77 yaşındayım, 2 ay sonra 78 olacağım. 78 yaşımı göremeden öldüreceklerdi” dedi.

AZERBAYCANLI KOMŞULARIM KURTARDI

77 yaşındaki Mina Gregorian yaşadığı dehşeti, "Toprak altından elimi çıkartıp sallayarak yardım istedim. Azerbaycanlı komşularım elimi görmüşler, gelip beni kurtardılar, hastaneye yetiştirdiler. Evinde oturan insanın üzerine bomba atılır mı?" sözleriyle anlattı.

HEDEF GENCE KORİDORU

Ermenistan'ın son günlerde Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence ve çevresindeki sivil bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor.

Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ın çevresinde bulunan ve 100 kilometre genişliğindeki Gence Koridoru, Rusya ve İran’a komşu Azerbaycan’ı Batı dünyasına bağlayan en önemli geçiş.

Adını sürekli olarak füzelerin hedefi olan Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’den alan ‘koridor’, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, TANAP ve Bakü-Supsa doğalgaz boru hatlarının geçiş noktası.

Batı Avrupa’yı Kafkaslara bağlayan fiber optik kablolar, Avrupa’yı Çin’e bağlayan E-60 karayolu ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolu bu çok kritik bölgeden geçiyor. Batı ülkeleri Doğu ile ticaretinde İran ve Rusya’yı baypas etmek için Gence Koridoru’nu yoğun olarak kullanıyor.

Dağlık Karabağ’da askeri başarı elde edemeyen Ermenistan’ın sivil altyapıları ve enerji geçişlerine yakın bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor. Gence Koridoru’nda Azerbaycan’ın kritik altyapısı çok dar bir alanda ilerliyor.

SAVAŞ İLAN EDİLMEDİ

Bakü merkezli düşünce kuruluşu Topçubaşov Merkezi Direktörü Rusif Huseynov, Gence Koridoru'nun Karabağ'a en yakın alan olması nedeniyle yıllardır tehdit altında olduğunu, Azerbaycan ordusunun Karabağ'ı yeniden topraklarına katmasının ardından 'koridor' üzerindeki baskının sona ereceğini söyledi.

Araştırmacı Cavidan Ahmethanlı ise Gence Koridoru’nun Ermenistan için saldırması en kolay bölge olduğunu belirtti.

Sivil yerleşim ve altyapı bölgelerine saldırılarla Ermenistan’ın Azerbaycan’a topyekûn savaş nedeni vermek istediğini söyleyen Ahmethanlı, Azerbaycan’ın şu ana kadar kimseye savaş ilan etmediğini, çünkü uluslararası hukuk tarafından kendi toprağı olarak kabul edilen bir bölgede operasyon düzenlediğini belirtti.

EŞBAŞKANLARDAN KINAMA

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı olan 3 ülke ABD, Fransa ve Rusya, Karabağ çatışmalarının kabul edilemez olduğunu bildirdi ve sivil merkezlerin hedef alındığı şiddet olaylarını güçlü şekilde kınadı.

Agence France Presse (AFP) ise ikinci haftasına giren Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında her iki taraftan siviller dahil en az 260 kişinin öldüğünü aktardı.