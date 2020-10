Paşinyan: "Türkleri Viyana kapısında bekleyin"

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

PAŞİNYAN İYİCE SAÇMALAMAYA BAŞLADI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, France24 televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'ye karşı akılalmaz iddialarda bulundu. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terörle mücadelesini ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimini örnek veren Paşinyan, Ankara'nın yayılmacı bir politika izlediğini iddia ederek, "Ermenistan, Türkiye'nin kuzeye ve doğuya doğru genişlemesinin önündeki son engeldir" dedi. Türkiye'yi sözde Ermeni Soykırımı hedeflerini sürdürdüğü saçmalığıyla suçlayan ve işgalci gibi göstermeye çalışan Paşinyan, kendince Avrupa ülkelerine akıl verdi. Paşinyan, "Türkiye'nin "Türk İmparatorluğu"nu kurmak gibi bir hedefi var. Bu politika burada başarılı olursa şaşırmayın. Sadece Yunan Adaları değil, Avrupa kıtasında da yayılmaya çalışırlarsa şaşırmayın. Eğer Türkiye bunları başarırsa, onları Viyana'da bekleyin" dedi.

Peaceful resolution will be possible when terrorists and #Turkey leave our region with their goals. There is no doubt that #Armenian people, which have been living on planet earth for several thousands of years have the will to live.@FRANCE24 https://t.co/lugene2Jal