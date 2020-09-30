Paşinyan: Şu an hazır değiliz

Paşinyan, Azerbaycan ile barış görüşmelerine hazır olmadıklarını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Azerbaycan ile barış görüşmelerine hazır değiliz' dedi.

ERMENİSTAN'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış görüşmelerine hazır olmadıklarını açıkladı. Washington Post yazarı David Ignatius'a röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a suçlamalar yöneltti. Ermeni lider, Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırdığını iddia ederek, Türkiye'nin yeni hedefinin Kafkasya olduğunu söyledi.

ERMENİSTAN: AZERBAYCAN BİZİ UZAKTAN VURUYOR

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, Azerbaycan'ın Türk İHA'larını kullanarak, hava savunma sistemlerine yaklaşmadan uzaktan operasyonlar yaptığını söyledi. Stepanyan, Azerbaycan Ordusu'nun havadan karaya uzun menzilli füzeler kullandığını belirtti.

2 BİN 300 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ, S-300 İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi. Açıklamada, dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.