Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı

Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kaçtığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Paşinyan, "Anlaşma metnini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti" dedi. Öte yandan Paşinyan'ın açıklamaları Ermeni kanallarında yer almadı.

Ermenistan 25 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı ve sivilleri katletti. Bu saldırıdan sonra kendisini savunmaya geçen Azerbaycan yaklaşık olarak 250 yerleşim yerini Ermeni işgalinden kurtardı.

PAŞİNYAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Son olarak Şuşa'yı da kurtararak Erivan yönetimini iyice köşeye sıkıştıran Azerbaycan Dağlık Karabağ'a çok yaklaştı. Eli kolu bağlanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu gelişmenin ardından Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile anlaşma imzalayarak yenilgiyi kabul etti.

MUHALEFET İSTİFAYA DAVET ETTİ

Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra eleştirilerin hedefi haline gelen Paşinyan'ın kaçtığı belirtilirken, ülkede Paşinyan aleyhine protestolar düzenlendi. Muhalefet partileri bir araya gelerek Paşinyan'ı istifaya davet etti ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

PAŞİNYAN: 20 BİN ERMENİ ASKERİ KUŞATMAYA DÜŞECEKTİ

Ermeni basını Paşinyan'ın sokağa çıkması durumunda Linç edileceğini belirtirken, Paşinyan günler sonra Facebook üzerinden açıklamada bulundu. Paşinyan yaptığı açıklamada, "Eğer anlaşma metinini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti" ifadelerini kullandı.

ERMENİ KANALLARI AÇIKLAMAYA YER VERMEDİ

Öte yandan Ermenistan'da yayın yapana kanallar Paşinyan'ın Facebook üzerinden yaptığı yayını vermedi. Haber yapan sitelerde de Paşinyan'ın konuştuğu sırada konuyla ilgili bir haber yer almadı.