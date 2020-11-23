Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan karşısındaki hezimeti dünyada yankı bulmaya devam ediyor.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırıları sonrası Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonla karşılık vermişti. Operasyon kapsamında 27 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'daki birçok stratejik öneme sahip tepe, ilçe merkezi ve köy işgalden kurtarılırken, ağır kayıplar veren Ermenistan Rusya'nın arabulucuğunda ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bırakılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halk tarafından 'vatan haini' ilan edilirken, Rusya da Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde baskı uygulamaya başladı.

PAŞİNYAN RUSYA'YA SERT ÇIKTI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası Rusya'nın istifa çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" dedi.