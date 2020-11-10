Paşinyan: "Başka şansım yoktu"

Paşinyan, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından Facebook üzerinden canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ermenistan’da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan, “Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak.” diye konuştu.

Durumun “istikrara kavuşmasının ardından” bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, “Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu.” dedi.

Öte yandan, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan’da Paşinyan aleyhindeki protestolar devam ederken daha önce hükümet binasına giren protestocular, parlamento binasına da girerek Paşinyan aleyhinde sloganlar attı.

Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ’daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.

PAŞİNYAN: BENİM İÇİN İNANILMAZ ACI VERİCİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmayı imzaladığını, kendisi ve halkı için inanılmaz acı verici olduğunu söyledi. Paşinyan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karabağ çatışmasının Rusya ve Azerbaycan cumhurbaşkanları ile 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bildiriyi imzaladım. Yayınlanan bildiri metni benim ve halkımız için inanılmaz derecede acı verici. Bu kararı askeri durumun derinlemesine bir analizi ve duruma en iyi sahip olan kişilerin takdiri sonucunda aldım. Ayrıca bunun yaratılan durumda en iyi çözüm olduğu inancına dayanmaktadır.”