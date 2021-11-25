Pasifik Ateş Çemberi 6'lık depremle kırıldı!

Dünyanın en büyük fay hattı Pasifik Ateş Çemberi'nde bugün bir deprem daha meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 6 büyüklüğündeki deprem okyanusun 40 kilometre altında gerçekleşti.

Depremin merkez üssü ise, Solomon Adaları'na bağlı Lata'ya 75 kilometre mesafede. Vanuatu Sola'ya olan uzaklık ise 360 kilometre. Depremin ardından henüz bir tsunami uyarısı verilmedi.

Pasifik Ateş Çemberi, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat ediyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.