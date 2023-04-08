Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu!
14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde için YSK’de kura çekimi gerçekleşti. YSK'da çekilen kurada sonucunda; Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 8. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer aldı.
Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak. Yüksek Seçim Kurulunda pusuladaki sıralama için kura çekildi.
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.
Kura sonucuna göre sıralama şöyle:
1 - Yeni Türkiye Partisi
2 - Türkiye Değişim Partisi
3 - Millet Partisi
4- Hak ve Özgürlükler Partisi
5 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı
6 - Genç Parti
7 - Memleket Partisi
8 - Cumhur İttifakı
9 - Emek ve Özgürlük İttifakı
10 - Büyük Türkiye Partisi
11 - Adalet ve Birlik Partisi
12 - Anavatan Partisi
13 - Yenilik Partisi
14- Halkın Kurtuluş Partisi
15 - Milli Yol Partisi
16 - Vatan Partisi
17 - Güç Birliği Partisi
18 - Millet İttifakı
19 - Ata İttifakı
20 - Bağımsız Türkiye Partisi
İttifak içi belli oluyor
ATA İttifakı
1- Adalet Partisi
2. Zafer Partisi
Cumhur İttifakı
1 - Büyük Birlik Partisi
2- AK Parti
3 - Yeniden Refah Partisi
4 - MHP
Emek ve Özgürlük İttifakı
1 - Yeşil ve Sol Parti
2 - TİP
Millet İttifakı
1 - Gelecek Partisi
2 - Demokrat Parti
3 - DEVA Partisi
4 - CHP
5 - İYİ Parti
6 - Saadet Partisi
Sosyalist Güç Birliği İttifakı
1 - Türkiye Komünist Partisi
2 - Türkiye Komünist Hareketi
3 - Sol Parti
Listeler yarın teslim edilecek
Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre yarın saat 17.00'de dolacak.
YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini yarın saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor.
Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.
Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.
Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.
Tek liste hesapları
Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nda listelerin son şekli veriliyor.
Cumhur İttifakı'nda DSP, AK Parti listelerinden seçime girerken, oy pusulası kura çekimine katılmamıştı.
Millet İttifakı'nda ise Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi; CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı. Yarın YSK'ya teslim edilecek listelerde 4 partinin milletvekili adayları CHP listesinde yer alması durumunda, oy pusulasından düşecekler.
Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da HDP seçime girmeme kararı almış, kararını YSK'ya bildirmişti. 14 Mayıs'taki seçimlere Yeşil ve Sol Parti adı altında seçime girecek olan HDP'de de listelere son şekli verilmiş, TİP 49 il ve 52 seçim bölgesinde seçime girme kararı almıştı.
İki ayrı oy pusulası verilecek
14 Mayıs'taki seçimlerde, seçminlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.
İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.
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