Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu!

Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak. Yüksek Seçim Kurulunda pusuladaki sıralama için kura çekildi.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Kura sonucuna göre sıralama şöyle:

1 - Yeni Türkiye Partisi

2 - Türkiye Değişim Partisi

3 - Millet Partisi

4- Hak ve Özgürlükler Partisi

5 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı

6 - Genç Parti

7 - Memleket Partisi

8 - Cumhur İttifakı

9 - Emek ve Özgürlük İttifakı

10 - Büyük Türkiye Partisi

11 - Adalet ve Birlik Partisi

12 - Anavatan Partisi

13 - Yenilik Partisi

14- Halkın Kurtuluş Partisi

15 - Milli Yol Partisi

16 - Vatan Partisi

17 - Güç Birliği Partisi

18 - Millet İttifakı

19 - Ata İttifakı

20 - Bağımsız Türkiye Partisi

İttifak içi belli oluyor

ATA İttifakı

1- Adalet Partisi

2. Zafer Partisi

Cumhur İttifakı

1 - Büyük Birlik Partisi

2- AK Parti

3 - Yeniden Refah Partisi

4 - MHP

Emek ve Özgürlük İttifakı

1 - Yeşil ve Sol Parti

2 - TİP

Millet İttifakı

1 - Gelecek Partisi

2 - Demokrat Parti

3 - DEVA Partisi

4 - CHP

5 - İYİ Parti

6 - Saadet Partisi

Sosyalist Güç Birliği İttifakı

1 - Türkiye Komünist Partisi

2 - Türkiye Komünist Hareketi

3 - Sol Parti

Listeler yarın teslim edilecek

Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre yarın saat 17.00'de dolacak.

YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini yarın saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

Tek liste hesapları

Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nda listelerin son şekli veriliyor.

Cumhur İttifakı'nda DSP, AK Parti listelerinden seçime girerken, oy pusulası kura çekimine katılmamıştı.

Millet İttifakı'nda ise Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi; CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı. Yarın YSK'ya teslim edilecek listelerde 4 partinin milletvekili adayları CHP listesinde yer alması durumunda, oy pusulasından düşecekler.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da HDP seçime girmeme kararı almış, kararını YSK'ya bildirmişti. 14 Mayıs'taki seçimlere Yeşil ve Sol Parti adı altında seçime girecek olan HDP'de de listelere son şekli verilmiş, TİP 49 il ve 52 seçim bölgesinde seçime girme kararı almıştı.

İki ayrı oy pusulası verilecek

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçminlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.