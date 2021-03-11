Parler'in App Store'a geri dönme girişimleri Apple tarafından reddedildi

Apple, Parler'in App Store'a geri dönmesine yönelik yaptığı girişimlerin tamamını yok sayıyor. Şirket, ufak bir aramayla platformda din ve cinsiyet ayrımına yönelik saldırgan mesajların var olduğunu ve bu şartlarda uygulamanın tekrardan App Store'da yer almasının mümkün olmadığını belirtiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, gerçek hayatta verdiği röportajlardaki sivri dilliliğini sosyal medyada da sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemlerde sırf bu nedenle Facebook, Twitter ve Instagram gibi büyük platformlar Trump'ın sosyalmedya hesabını birden çok kez sınırlandırmıştı.

Birkaç ay önce ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırıların ardından çarpıcı açıklamalar yapan Trump, Parler sosyal ağının da kısıtlanmasına neden olmuştu. Amerika menşeili bu sosyal ağ, DonaldTrump destekçilerinin çokça bulunduğu bir platform. Dolayısıyla çarpıcı açıklamaların ardından Apple, Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, Twitch, Shopify, Google, Snapchat, TikTok, Discord ve hatta Pinterest bile Trump'ın hesaplarını askıya almıştı.

Parler'inkaldırılmasıhakkında yapılan açıklama ise şu şekildeydi:

Kamu güvenliğine çok gerçek tehlike oluşturmasına rağmen platformun içeriği ılımlı hale getirme adımı atmaması.

Bugün gelinen noktada ise Apple, Parler'in App Store'a geri dönme konusundaki girişimlerini de reddediyor. Şirket, 'sıkıntılı içerikler' nedeniyle uygulamanın tekrar mağazaya eklenmeyeceğinin altını çiziyor.

Sorun, yalnızca Parler'in politikaları değil. Uygulamanın hala Apple'ın ele almasını istediği türden 'son derece sakıncalı içerikle' dolu olduğu gerçeği üzerinde duruluyor. Şirketin yaptığı tam açıklama ise şöyle:

Aslında basit aramalarla bile din, ırk ya da cinsiyete yönelik aşağılayıcı terimler bulunabiliyor. Bu da aslında sakıncalı içeriklerin platformda yer almaya devam ettiği anlamına geliyor.