Paris'te kamu binalarının çatıları güneş enerjisi panelleriyle donatılacak

France Bleu'nün haberine göre, Paris Belediyesi ekolojik geçiş programı kapsamında hazırladığı "Enerji Üreticileri" projesini tanıttı.

Proje çerçevesinde başkentteki büyük kamu binalarının çatılarına güneş enerjisi santralleri kurulacak.

Paris Belediyesi Başkan Yardımcısı Dan Lert, ilk aşamada 2023-2024 döneminde Paris'teki 15 büyük kamu binasının çatısına bu santrallerin kurulacağını belirtti.

1500 gigavatsaat elektrik üretilebilecek

Santrallerin başkentin belirli bölgelerinde lise, spor salonları gibi binaların çatısına kurulmasıyla bu binaların kendi enerjilerini üretmeleri hedefleniyor.

Projenin ikinci ayağında özel şirketlerin binalarının çatılarına da bu santrallerin kurulması planlanıyor.

Paris'te proje ile 1500 gigavatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Proje, ülkenin 2050 için koyduğu sıfır karbon hedefine ilişkin de önem taşıyor.