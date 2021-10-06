Paris İklim Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasına taraf olması için hazırlanan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. 190'dan fazla ülke tarafından imzalan Paris İklim Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilerek Meclis gündemine alınmıştı.

Paris İklim Anlaşması nedir?

Paris İklim anlaşması, sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını hedefleyen bir anlaşmadır. Anlaşma ile karbon salınımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi amaçlanıyor. İklim krizinin önüne geçmek amacıyla ülkelerin ortak hareket etmelerini öngören Paris Anlaşması, küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmayı, mümkünse 1.5 derecenin altında tutmayı amaçlıyor.