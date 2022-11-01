Parçalanmış ceset bulundu, şüpheli tutuklandı

Fatih'te bir apartmanın bodrumunda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 25 Ekim'den beri haber alınamayan ve ertesi gün yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Celal Han'ın (65) bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Sarıyer'de yaşayan Han'ın, 25 Ekim'de Fatih'e giderek yaklaşık 2 yıldır tanıştığı arkadaşı Sitrak K. (78) ile buluştuğu belirlendi.

Han ve Sitrak K'nin etrafı gözetleyerek çevrede bir süre dolaştıktan sonra Sitrak K'nin yaşadığı apartmana girdikleri, sonrasında da Celal Han'dan haber alınamadığı tespit edildi.

Daha sonra ifadesine başvurulan Sitrak K'nin, Celal Han ile 25 Ekim günü görüştüklerini, kahvehanede bir süre oturduklarını, sonrasında da nereye gittiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Sitrak K'nin 29 Ekim'de evinden ayrılarak ortadan kaybolması ve 30 Ekim'de hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulması üzerine şüphelerini Sitrak K. üzerinde yoğunlaştıran polis ekipleri, apartmanın bodrum katında bulunan ve sadece Sitrak K. tarafından kullanılan depoda arama yaptı.

Burada Celal Han'ın cesedi, parçalara ayrılmış ve poşetlere konulmuş halde bulundu. Bunun üzerinde Sitrak K, cesedin bulunduğu gün aynı mahallede yakalandı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde Celal Han ile birlikte evinin bodrum katına indiklerini, orada kalp krizi geçiren Han'ın hayatını kaybettiğini, olaydan iki gün sonra da panikleyerek cesedi parçalara ayırdığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.