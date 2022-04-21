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Paraşütü açılmayan Yunan komandosu uçakta asılı kaldı

Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Paraşüt Komando Birliği'nden bir asker, atlayış sırasında paraşütü açılmayınca uçağın dışında dakikalarca asılı kaldı.

Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Paraşüt Komando Birliği, tatbikat çerçevesinde paraşütle atlayış yapmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Havaalanı'ndan C-130 tipi nakliye uçağıyla havalandı. Birlikten bir komandonun atlayışı sırasında paraşütü açılmadı. Yaşanan korku dolu anlarda paraşütü açılmayan komando, 5 bin feet yükseklikte asılı kaldı. Pilot manevra yapmaktan kaçınırken, uçaktakiler asker için seferber oldu. Havada asılı kalan komando, dakikalar sonra arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros'un Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçağının pilotunu manevrasını doğru yaptığı için ödüllendireceği öğrenildi.

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