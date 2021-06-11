Paranox piyasadan toplatılıyor!
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de en fazla kullanılan ağrı kesici-ateş düşürücülerden biri olan Paranox isimli ilacın piyasadan toplatılmasına karar verdi.
PARANOX S NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIYORDU?
İlacınızın bir kutusu içinde her biri 120 mg parasetamol içeren 10 adet supozituvar bulunur.
Piyasada PARANOX ve PARANOX FORT supozituvar formları bulunmaktadır.
PARANOX S ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar grubuna dahildir (analjezik, antipiretik).
PARANOX S etkilerini merkezi sinir sistemi üstünden gerçekleştirir. Ağrıya yol açan
maddelerin üretilmesini engeller. Beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürür.
PARANOX S 120 mg supozituvar süt çocukları ve 12 yaşın altında çocuklarda, rektal
yoldan kullanılır.
Doktorunuz çocuğunuzda hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateş belirtilerini tedavi etmek için
PARANOX S’yi reçete etmiştir.
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