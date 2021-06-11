Paranox piyasadan toplatılıyor!

PARANOX S NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIYORDU?

İlacınızın bir kutusu içinde her biri 120 mg parasetamol içeren 10 adet supozituvar bulunur.

Piyasada PARANOX ve PARANOX FORT supozituvar formları bulunmaktadır.

PARANOX S ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar grubuna dahildir (analjezik, antipiretik).

PARANOX S etkilerini merkezi sinir sistemi üstünden gerçekleştirir. Ağrıya yol açan

maddelerin üretilmesini engeller. Beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürür.

PARANOX S 120 mg supozituvar süt çocukları ve 12 yaşın altında çocuklarda, rektal

yoldan kullanılır.

Doktorunuz çocuğunuzda hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateş belirtilerini tedavi etmek için

PARANOX S’yi reçete etmiştir.