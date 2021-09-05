Para milli sporcular Tokyo 2020'yi rekor sayıda madalyayla tamamladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcular, önemli başarılar elde etti.

Tokyo'da 13 branşta 87 sporcuyla mücadele eden Türkiye, tarihinde 7. kez yer aldığı organizasyonda en yüksek madalya sayısına ulaştı.

1992 Barselona'da ilk kez boy gösteren Türk sporcular, Tokyo'dan önceki en yüksek madalya sayısına Londra 2012'de ulaşmıştı. İngiltere'de 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere 10 madalya alan para milli sporcular, Japonya'da bu sayıyı geçti.

Tokyo'da milliler 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyayla tarihi bir başarı kazandı.

Türkiye oyunları 42. sırada tamamladı

Para milli sporcular, oyunları 42. basamakta bitirdi. Milliler, 15 madalyayla toplam madalya sıralamasında ise 25. sırayı aldı.

Çin, 96 altın, 60 gümüş ve 51 bronz olmak üzere 207 madalyayla genel ve toplam madalya sıralamasında büyük farkla birinci olmayı başardı.

Büyük Britanya 41 altın, 38 gümüş, 45 bronz olmak üzere 124 madalyayla genel ve toplam madalya sıralamasında ikinci oldu. Oyunlarda 37 altın, 36 gümüş ve 31 bronz olmak üzere 104 madalya elde eden ABD ise genel madalya sıralamasında üçüncü, toplam madalya sıralamasında ise dördüncü sırayı aldı.

Toplam madalya sıralamasında üçüncü basamakta ise 118 madalyayla Rusya Olimpiyat Komitesi yer aldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 86 ülke madalya alma sevinci yaşadı.

Golbol Kadın Milli Takımı unvanını korudu

Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste ikinci kez paralimpik şampiyonu oldu.

Kadınlar golbolde Rio 2016'da altın madalya elde eden Türkiye, Tokyo'da da finalde ABD'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Abdullah Öztürk masa tenisinde altın madalya getirdi

Masa tenisinde mücadele eden Abdullah Öztürk, Türkiye'ye altın madalya getiren bir diğer isim oldu.

Abdullah, erkekler sınıf 4 kategorisinde altın madalya elde etti, Rio 2016'da aldığı bronz madalyadan sonra bir başarıya daha imza attı.

Masa tenisinde Abdullah'ın dışında 3 milli sporcu daha madalya elde etti. Erkekler sınıf 4'te Nesim Turan, sınıf 5'te Ali Öztürk, kadınlar sınıf 7'de ise Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin Tokyo'daki en başarılı branşı da 4 madalyayla masa tenisi oldu.

Yüzmede tarihi başarı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

Birçok para milli yüzücü de finalde yer alarak başarılı yarışlar çıkardı.

Okçulukta 3 madalya

Para milli okçular, Tokyo'da 3 madalya aldı.

Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz, makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi gümüş madalya kazandı.

Judo ve tekvandoda ikişer madalya

Judo ve tekvando branşlarında milli sporcular, ikişer madalya elde etti.

Judoda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, kadınlar 57 kiloda ise Zeynep Çelik bronz madalya aldı.

Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, erkekler K44 sınıfı 61 kiloda da Mahmut Bozteke bronz madalyayı boynuna taktı.

Türkiye, atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar'la gümüş, halterde ise 55 kiloda Besra Duman'la bronz madalya sevinci yaşadı.