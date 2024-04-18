Para böyle kazanılır: 45 milyon TL’ye aldıkları binayı 11 milyar TL'ye sattılar!

Sözcü'de yer alan habere göre; Torunlar GYO portföyünde bulunan ve Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan Torun Tower Ofis binası 11.6 milyar TL + KDV bedelle Denizbank tarafından satın alındı.

İhalelerde pek de görülmeyen o ifade

Uzun yıllar bu araziye Türkiye’nin en yüksek binasını yapmak için imar izni almaya çalışan Uzanlar’ın arsası 2004 yılında yine yönetimi Fon’da olan Bayındırbank’a satıldı.

Uzanlar’dan TMSF’ye, Fon’dan da Bayındırbank’a geçen Telsim arsası 2005 yılında bir kez daha satışa sunuldu. İhaleyi Hüsnü Özyeğin’in sahibi olduğu Finans Gayrimenkul adlı şirket 41 milyon 750 bin liralık teklifiyle kazandı.

Ancak ihale şartnamesine bugüne kadar ihalelerde pek görülmemiş “en yüksek teklifin yüzde 10 daha fazlasını öneren kuruluşun yeni teklifi değerlendirmeye alınır” ifadesi eklenmişti.

İhaleyi kaybeden Torunlar bu maddeyi gündeme getirerek ihalenin bir kez daha yapılmasını sağladı. İkinci ihalede Özyeğin teklifi yükseltmedi ve Torunlar 45 milyon 925 bin liralık teklifle arsanın yeni sahibi oldu.

Büyük rant

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun ihale sonrasını yaptığı açıklamada “Arsayı otel ve rezidans olarak değerlendireceğiz. İnşaatı 2006′da başlayacak 2007′de de bitmesini planlıyoruz” dedi ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

Torunlar 6 yıl boyunca arazinin imar planlarını değiştirmeye çalıştı. İBB İmar Komisyonu istenilen imar değişikliklerinin “Yapı – nüfus yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu, emsal teşkil edici, yeşil alan dokusunu azaltıcı” nitelikte olduğunu belirterek değişikliğe karşı çıktı.

Bu itiraza rağmen Torunlar istediğini 2011 yılında elde etti ve Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Parti’li üyelerinin onayıyla arsanın imar planlarında değişiklik yapıldı.

14 Mart 2011 tarihinde onaylanan parsel tadilat planına göre “turizm + ticaret alanı” içerisinde kalan arazinin emsali 2.00′den 2.75′e çıkartılırken yükseklik serbest bırakıldı.

Birinci ve ikinci bodrum katların emsal dışı tutularak iskan edilmesinin önü açılırken parselin “tamamında bodrum katı yapılabilir” ifadesiyle de yer altında büyük bir rant yaratılmasının önü açıldı.

Emsal hesaplanırken kamunun eline geçen yol alanları da emsal hesabına dahil edildi.

Böylece Torunlar arsayı satın aldıktan sonra yapılan değişikliklerle emsale dahil inşaat alanı 36 bin 458 bin metrekareye çıktı. İhale öncesi bu rakam 26 bin 780 metrekare seviyesindeydi.