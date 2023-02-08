Papa'dan depremzedeler için dayanışma çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için dayanışma çağrısında bulundu.

Papa Franciscus, "Şu anda düşüncelerim, binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan deprem felaketinden ciddi şekilde etkilenen Türkiye ve Suriye halklarıyla beraber. Onlar için güçlü duygularla dua ediyorum. Bu yıkıcı felaketten muzdarip olan herkese ve bu halklara yakınlığımı belirtmek istiyorum." diye konuştu.