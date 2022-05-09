AjansHaber.com.tr Dünya Katolik LGBT bireyleri reddetmediğini söyledi

Papa, Katolik Kilisesi'nin Katolik LGBT bireyleri reddetmediğini söyledi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Katolik Kilisesi'nin Katolik LGBT bireyleri reddetmediğini belirtti.

Vatikan'a yakın basın yayın organlarında, Cizvit rahip James Martin'e yazılı olarak verdiği röportajda Papa, Katolik LGBT bireylerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Papa, Katolik Kilisesi'nin Katolik LGBT bireyleri geri çevirmediğini, bunun Kilise içinde "bazı kişilerin tavrı" olduğunu kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri, "Tanrı babadır ve hiçbir çocuğunu reddetmez. Yakınlık, merhamet ve şefkat, tanrının tarzıdır. Bu yolda tanrıyı bulacaksınız." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, 2013 yılında Brezilya seyahati dönüşünde eşcinsel bireyler için, "Ben kimim ki bir insan eşcinselse, tanrıyı arıyorsa ve iyi niyetliyse onu yargılayabileyim." demişti.

Eşcinselliğe karşı öğretileriyle bilinen Katolik Kilisesi'nde Papa'nın bu sözleri o dönem "açılım" olarak değerlendirilmişti.

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