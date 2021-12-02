Papa, bir kadınla ilişkisi ortaya çıkan Paris piskoposunun istifasını kabul etti

Fransa Piskoposlar Konferansından (CEF) yapılan açıklamada, Vatikan'ın Paris Büyükelçiliğinin Papa Franciscus'un Aupetit'in istifasını kabul ettiği bildirildi.

Aupetit, istifasının kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "(Olay nedeniyle) Maruz kaldığım saldırılar beni elbette sarstı. Üzdüğüm kişilerden özür diliyorum." dedi.

Fransız basınında 22 Kasım'da çıkan haberlerde, Aupetit'in 2012'de bir kadınla ilişki yaşadığı belirtilmişti. Bunun üzerine Aupetit, 26 Kasım'da Papa'ya istifa mektubunu sunmuştu.

Aupetit, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, bir kadınla "tuhaf" ilişki yaşadığını kabul etmiş ancak bu kadınla cinsel ilişkide bulunduğuna yönelik iddiaları reddetmişti.