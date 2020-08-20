PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı

Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçını yönetecek İtalyan hakem Daniele Doveri'nin geçmişte Yunanistan Ligi'nde görev yaptığı ortaya çıktı.

Doveri, 2018-2019 sezonunda Aris-PAOK karşılaşmasını yönetmiş ve PAOK deplasmandaki maçı 2-1 kazanmıştı.



BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİLİ

Yaşanan bu gelişmeler Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tepki ile karşılandı.

25 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

PAOK-Beşiktaş karşılaşması 25 Ağustos salı günü saat 21.00'de Yunanistan'da oynanacak.