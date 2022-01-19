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Pankarta bağlı taş başına düştü, hayatını kaybetti!

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada başına pankartın ipine bağlanan taşın düştüğü kadın yaşamını yitirdi.

Akıllara durgunluk veren olay Mersin'de gerçekleşti. Atatürk Caddesi'nde pankart asmak için ipin ucuna bağlanan taş, yolda yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın (57) başına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Altınkaya'yı, Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Altınkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bu kadarı da olmaz dedirten ihmalin ardından, polis olay yerinde inceleme yaparak, soruşturma başlattı.

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