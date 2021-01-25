Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı alındı.
Karara göre, faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi.
1 ARALIK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ
Karar, 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olacak. Söz konusu işletmeler, mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.
#SONDAKIKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 25, 2021
Bakan Elvan'dan vergi açıklaması
🔹Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerinin ertelendiğini açıkladı. pic.twitter.com/UWDMlJI5B2
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