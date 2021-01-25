Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı

Karara göre, faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi.

1 ARALIK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Karar, 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olacak. Söz konusu işletmeler, mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.