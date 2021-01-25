AjansHaber.com.tr Ekonomi Vergi ödemeleri ertelendi

Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı alındı.

Karara göre, faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi.

1 ARALIK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Karar, 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olacak. Söz konusu işletmeler, mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

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