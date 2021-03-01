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Pandemi kaynaklı kredi kayıpları 1 trilyon doları bulabilir

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) raporuna göre verilen teşviklerin süresinin bitmesiyle şirket iflasları artacak, pandeminin neden olduğu iflas dalgaları küresel kurumsal tahvil piyasalarının değerinden 1 trilyon dolar silebilir

BIS’in bugün yayımlanan çeyreklik raporunda, şirketlere verilen desteklerin süresinin bitmesiyle şirket iflaslarında artış beklendiği belirtildi. Raporda “Şirket iflaslarındaki artış, finansal sistem veya vergi mükellefleri tarafından telafi edilmesi gerekecek kredi kayıplarına neden olacak” ifadesine yer verildi.

Bu karamsar görünümde, kredi piyasalarında pandemi nedeniyle yaşanan kötüye gidiş etkili oldu. BIS’e göre, piyasa değerleri genel olarak toparlansa da bazı zayıf şirketler için zorlu dönem devam edecek.

Kuruma göre bu dönem inişli çıkışlı olacak. Hükümetlerin koronavirüs salgınının yayılmasını azaltmak için seyahat gibi kısıtlamaları nedeniyle durma noktasına gelen eğlence sektörünün 2018-2019 dönemine göre yüzde 8’in üzerinde büyüyeceği öngörüldü.

Bloomberght

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