Pandemi döneminde TTB'nin derdi HDP'li Ömer Gergerlioğlu

Terör propagandası yapmak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki mahkeme kararının TBMM Genel Kurul'da okunmasıyla vekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu'na muhalefetten birçok destek mesajı gelirken, Türk Tabipleri Birliği de internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

GERGERLİOĞLU'NA SAHİP ÇIKTILAR

Türkiye aleyhinde her konuda öne çıkan, terör örgütleriyle mücadelede her seferinde aleyhte söylemler üreten TBB, Gergerlioğlu hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu savundu.



"Son yıllarda seçme-seçilme hakkına, seçmen iradesine saygısızlık, demokrasiye darbe niteliğinde uygulamalar, benzeri kararlarla pek çok insan hakkında cezalar verilmekte ve toplumu sessizleştirmek için yargı eliyle yıldırma uygulanmaktadır." ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle sürdürüldü:

"YANINDAYIZ"

"Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu evrensel değerlere bağlı bir hekim olmanın yanı sıra bir insan hakları savunucusudur. Özellikle son dönemde cezaevlerinde yaşanan çok sayıda hak ihlalini gündeme getirmiş, insan hakları mücadelesi ile kamuoyundan önemli destek almıştır. Siyasi iktidar bir yandan İnsan Hakları Eylem Planı açıklarken, bir yandan da ihlallerin görünür olmasından rahatsız olmuş, biat ettirdiği yargıyı kullanarak Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararda belirtilen gerekçelere aykırı bir şekilde Dr.

Gergerlioğlu’nun milletvekilliğini düşürmüştür.

Bizler meslektaşları ve meslek örgütü olarak insan hakları savunucusu Dr. Ömer

Faruk Gergerlioğlu’nun yanındayız."