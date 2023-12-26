Panatinaikos'da Fatih Terim devri
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim oldu. Takımın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan "Hoşgeldin İmparator Fatih Terim" paylaşımının altına Yunan taraftarlardan gelen yorumlar dikkat çekti.
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Takımın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımının altına gelen yorumlar dikkat çekti.
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Kulübün internet sitesinde "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" başlığıyla yer alan açıklamada, "en iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" bilgisi verildi.
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Terim'in kariyerine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz." ifadesi kullanıldı.
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Panathinaikos: "Hoşgeldin İmparator Fatih Terim"
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