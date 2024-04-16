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Panathinaikos'tan Fatih Terim için 'imparator' paylaşımı

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Dünya Sanat Günü için yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim için 'imparator' portresi kullandı.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Dünya Sanat Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

Terim için imparator portresi

Yeşil-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Dünya Sanat Günü kutlanırken, Fatih Terim için 'imparator' portresi kullanıldı.

Türkiye'den yolu geçen futbolculara da yer verildi

Ayrıca takımda forma giyen eski Fenerbahçeli Willian Arao, eski Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas ve teknik direktör Fatih Terim'in fotoğrafları da tablolara uyarlandı.

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