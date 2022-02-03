Panasonic 9 ayda net karını yüzde 50 artırdı

Osaka merkezli firma, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı net kar, işletme karı, satış verileri ile beklentilerini açıkladı.

Nisan-Aralık 2021'de Japon firma net karını, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,3 artırarak 195,6 milyar yene (1,7 milyar dolar) çıkardı.

İşletme karının 274,1 milyar yene (2,39 milyar dolar) çıktığı 9 aylık dönemde satış gelirleri yüzde 11,3 artışla 5,42 trilyon yene (47,3 milyar dolar) yükseldi.

Panasonic net karının bu oranda artmasında, elektrikli araç ekipman ve ABD'li firma Tesla için üretilen batarya taleplerinin etkili olduğu kaydedildi.

Firmanın kilit sahalarından otomotiv ve enerji bölümünün satışları, önceki yıla kıyasla yüzde 7 artışla 774,9 milyar yen (6,75 milyar dolar) olarak kayda geçti

Panasonic Baş Finans Direktörü Umeda Hirokazu, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, Wakayama'daki tesislerinde süren "uzun menzilli lityum-ion batarya" projesine değindi.

Seri üretim projesinin "büyük oranda takvime göre" yürüdüğünü ancak teslimat zamanına yönelik net konuşmayan Umeda, "Zamanını söyleyemesek de ilk olarak Tesla'ya tedarikini göz önünde bulunduracağız" diye konuştu.

Firma, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yıl kapsamlı net karını 240 milyar yen (2 milyar dolar) olarak bekliyor.