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Pamukoğlu Sitesi'nin inşaat mühendisi gözaltına alındı

14 kişinin öldüğü Pamukoğlu Sitesi'nin inşaat mühendisi gözaltına alındı.

14 kişinin öldüğü Pamukoğlu Sitesi'nin inşaat mühendisi gözaltına alındı

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