AjansHaber.com.tr Gündem Pamukoğlu Sitesi'nin inşaat mühendisi gözaltında Pamukoğlu Sitesi'nin inşaat mühendisi gözaltına alındı 14 kişinin öldüğü Pamukoğlu Sitesi'nin inşaat mühendisi gözaltına alındı. 12 Şubat 2023 13:11 Son Güncelleme: 12 Şubat 2023 13:12 14 kişinin öldüğü Pamukoğlu Sitesi'nin inşaat mühendisi gözaltına alındı Detaylar geliyor... 14 kişinin öldüğü Pamukoğlu sitesi inşaat mühendisi gözaltına alındı Yorumlar Çok Okunan Haberler Üniversitelerin açılışı ertelendi Japon Uzman Moriwaki depremi değerlendirdi Asker celpleri ertelendi! Shell'den akaryakıt desteği! Üniversiteler yaza kadar uzaktan eğitime geçti Oktay, depreme ilişkin son durumu açıkladı! Ankara'da deprem!
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