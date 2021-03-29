Pakistan'dan Türkiye'ye Keşmir teşekkürü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan barış sürecindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'da yarın gerçekleştirilecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı kapsamında başkent Duşanbe'de bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir araya geldi.

İki bakan siyasi, diplomatik, ekonomik ve savunma iş birliği olmak üzere çok çeşitli alanlarda ikili ilişkileri değerlendirdi ve bölgesel meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ortak tarih ve görüşlere dayandığına dikkati çekerek, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) ikili ilişkileri stratejik partnerliğe dönüştürdüğüne işaret etti.

Kureyşi, Türkiye'nin Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nin kuruluşunda önemli rol aldığını belirterek, Pakistan'ın bu sürece değer verdiğini kaydetti.

Türkiye'ye Keşmir teşekkürü

Türkiye'nin Cammu Keşmir meselesinde ilkesel ve kararlı desteğine övgüde bulunan Kureyşi, bunun Keşmir halkı için güç kaynağı olduğunu söyledi.

Görüşmede, iki bakan Afgan barış sürecindeki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, ülkesinin Afganistan'daki barış sürecine yönelik desteği ve olumlu katkılarıyla ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na bilgi vererek, Afganistan'daki çatışmada askeri bir çözümün olmadığına dikkati çekti.

Kureyşi, Afganistan'da barış için tek yolun kapsamlı, geniş tabanlı ve kapsayıcı siyasi uzlaşı olduğuna işaret ederek, Afganistan’ın içinde ve dışında barış sürecini bozmayı amaçlayanların ve bölgeye istikrarın gelmesini istemeyenlerin rollerine karşı uyarıda bulundu.

Şiddetin düşürülmesi çağrısı

Kureyşi, Afganistan'da tarafların şiddeti azaltmak ve ateşkesi sağlamak için çaba sarf etmeleri gerektiğini ifade etti.

İki bakan, ayrıca Afganistan barış süreci konusunda Türkiye'de yapılması planlanan konferansla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"Afganistan'daki barış sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik"

Çavuşoğlu da görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizi ve Afganistan'daki barış sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik" ifadesini kullandı.