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Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madeninde çalışan işçileri kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Eyaletin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçiler, yakındaki bir dağa kaçırıldı.

Yetkililer, silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırının kimler tarafından ve neden yapıldığı bilinmiyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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