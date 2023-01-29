Pakistan'da iki felaket yaşandı: onlarca ölü var!

Pakistan'dan bugün felaket haberleri peş peşe geldi.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde otobüsün dağ geçidinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 44 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, otobüs, Kuetta’dan Karaçi’ye giderken Lasbela bölgesinde dağ geçidinde devrildi.

Polis yetkilileri, 44 kişinin öldüğü kazaya sürücünün hız kurallarına uymamasının neden olduğunu bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da botun alabora olması sonucu 11 öğrenci öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 11 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci aranıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kohat bölgesinde 30 medrese öğrencisi Tanda Barajı'nda botla gezintiye çıktı.

Botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 7 ila 11 yaşlarındaki 11 öğrenci yaşamını yitirdi, 8 öğrenci aranıyor.

Polis yetkilileri, dalgıçlar tarafından kurtarılan 6 öğrencinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Barajda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.