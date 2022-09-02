Pakistan, sel felaketinin ardından Türkiye'den teknik heyet istedi

Sel felaketinden etkilenen Pakistan'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nda (NDMA) İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Planlama, Kalkınma ve Refah Bakanı Ahsan İkbal, İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rehman, Pakistan ordusu mensupları ve yetkililerle bir araya geldi.

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Rehman, sel sebebiyle yıkılan evlerden dolayı ülke genelinde bir milyon çadıra ihtiyacı olduklarına işaret ederek, gönderebildikleri çadırların ise çok az olduğunu söyledi.

Rehman, sel felaketinin yaralarının doğru ve hızlı şekilde sarılması için kendilerine destek olmaları konusunda Türkiye’den teknik heyet istedi.

Konuşmasına gönderdiği yardımlar için Türkiye’ye teşekkür ederek başlayan Pakistan Planlama, Kalkınma ve Refah Bakanı İkbal ise sel felaketi sonucu ülkedeki altyapının önemli ölçüde zarar gördüğünü ifade etti.

İkbal, özellikle Sindh ve Belucistan’da daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında 5 kat fazla yağış görüldüğünü belirterek, afetin boyutuna dikkati çekti.​​​​​​​