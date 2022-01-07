'Pakistan ATAK alımından vazgeçti' iddialarına yalanlama

Pakistan ordusu, Pakistan'ın Türkiye ile T-129 ATAK helikopteri anlaşmasını iptal ettiğine dair haberlerini yalanladı.

Pakistan Ordusu'nun medya kanadı olan Servisler Arası Halkla İlişkiler'den (ISPR) yapılan açıklamada, Pakistan'ın Türkiye'den T-129 ATAK helikopteri satın alma anlaşmasının iptaline ilişkin iddiaların temelsiz olduğu belirtildi.

AA'nın İngilizce servisinde yer alan habere göre Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü (DG ISPR) Tümgeneral Babar Iftikhar tarafından düzenlenen basın toplantısı sırasında Iftikhar'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığı belirtilen açıklamada “Pakistan'ın Türkiye'den askeri helikopter satın almayı hiçbir zaman reddetmediği açıklığa kavuşturulmuştur. Bu konudaki tüm spekülasyonlar temelsizdir” denildi.

Pakistan, 2018’de 1,5 milyar ABD Doları değerinde 30 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri sipariş etmiş ancak satış, ABD’nin helikoptere güç veren LHTEC-T800 motorlarıyla ilgili ihracat iznine uzun bir süre yanıt vermemesi üzerine gerçekleştirilememişti.